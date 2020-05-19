Kahraman futbolcularını uyardı

Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, antrenmanların yapılış şekli konusunda futbolcularına uyarılarda bulunurken kurallara uyulması gerektiğini belirtti

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe deteknik direktörü Kılıç Ali Kahramannezaretinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kılıç Ali Kahraman antrenmanların yapılış şekli konusunda futbolcularına uyarılarda bulunurken, şunları söyledi:

“Oyuncularverilen yeni çalışma talimatlarınauymalıdırlar. Bu talimatlar önemlidir. Sosyal mesafelere uyulmaması, el sıkışma ve temas olmaması, oyuncuların antrenman yerine tek tek gelmeleri ve duş alınmaması uyulması gereken birçok kural arasındadır.

Futbol fiziksel ve temas sporu olduğu için bu oyuncular için çok zor olacak. Ama sağlık için bu kurallara da uymalıyız.

Böyle uzun bir aradan sonra ve çok sıcak havada oyuncular,normal sezon öncesi hazırlıkları gibi bu dönemi düşünmeli ve ona göre çalışmalıdırlar.