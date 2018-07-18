Kağan yuvaya döndü

Geçtiğimiz sezon K-PET Süper Lig'de Çetinkaya forması giyen, Kağan Görneçli,bir sezon aradan sonra yeniden Esentepe'ye döndü. Esentepe, Ali Karal ile de anlaşırken, Eser Kan ile anlaşma sağlanamadı

Kağan Görneçli, 1 sezon aradan sonra yeniden Esentepe'ye döndü. Geçtiğimiz sezon K-PET Süper Lig'de Çetinkaya forması giyerken, ağır bir diz sakatlığı geçiren Kağan Görneçli, ameliyattan sonra rehabilite dönemini sürdürüyor.

Sezona yetişecek olan Kağan Görneçli, Çetinkaya'nın ısrarına rağmen K-PET Süper Lig'in yeni takımı olan köyünün takımı Esentepe'de oynamayı tercih etti. Kağan Görneçli, köyüne dönmesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok sevdigim köyüme, Esentepe'me geri dönmenin mutluluğu içindeyim. Bu forma altında oynamak benim için çok farklı duygular ifade eder. Ayrıca başkanım Umut Bahadır ve yönetimine çok teşekkür ederim."

Bu arada Esentepe, birçok takımın transfer listesinde yer alan kaleci Ali Karal(Çako) ile de anlaşırken, forvet Eser Kan ile anlaşma sağlanamadı. Esentepe, eski futbolcusu Uğrucan Başayak ile ise büyük oranda anlaştı.