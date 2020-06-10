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Kafesten Girne çıktı

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Girne Halk Evi, baştan sona rakibinden daha üstün oynadığı maçta Cihangir’i etkili futbolcuları Aksel, Esin ve Saydam’ın golleriyle mağlup etti

Kafesten Girne çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Cihangir ile K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi, Cihangir Stadında karşılaştılar.

Girne Halk Evi, baştan sona rakibinden daha üstün oynadığı maçta Cihangir’i etkili hücumcuları Aksel, Esin ve Saydam’ın golleriyle mağlup etti.

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