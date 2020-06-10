Kafesten Girne çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.
Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Cihangir ile K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi, Cihangir Stadında karşılaştılar.
Girne Halk Evi, baştan sona rakibinden daha üstün oynadığı maçta Cihangir’i etkili hücumcuları Aksel, Esin ve Saydam’ın golleriyle mağlup etti.