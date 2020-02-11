“Kadromuz kaliteli ve geniş”

NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında kendilerine çıkacak olan rakibin kim olacağının önemli olmadığını ifade eden Ali Oraloğu kadrolarının Çarşamba - Pazar maç oynayacak kalite ve genişlikte olduğunu vurguladı

Necati KÜLAHLILAR K-PET Süper Lig'in lideri Mağusa Türk Gücü'nün başarılı teknik direktörü Ali Oraloğu, çifte kupa hedefinde olduklarını açıkladı. NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında kendilerine çıkacak olan rakibin kim olacağının önemli olmadığını ifade eden Ali Oraloğu, hedeflerinin kupayı almak olduğunu söyledi. Ali Oraloğlu kadrolarının Çarşamba - Pazar maç oynayacak kalite ve genişlikte olduğunu belirtirken rotasyon yapma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığına da vurgu yaptı. Mağusa Türk Gücü, dün çekilen kura sonrasında NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında Cihangir ile eşleşti.