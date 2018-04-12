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Kadınlar Ligi heyecanı başlıyor

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Kadınlar Ligi heyecanı başlıyor
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Kadınlar Ligi’nin 7'ncisi 15 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. İki grupta toplam 7 takımın mücadele edeceği ligde Göçmenköy, Çanakkale, Geçitkale, Mağusa Spor Akademisi, Merit Alsancak Yeşilova, Dumlupınar ve Akdeniz Spor Birliği takımları yer alıyor.

Maç Programı:

15 Nisan Pazar

A Grubu

Saat 10.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mağusa Spor Akademisi 

Saat 10.00 Maraş Stadı: Dumlupınar-Geçitkale

B Grubu  

Saat 10.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Göçmenköy

Saat 10.00 Akdeniz Spor Birliği (Bay)

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