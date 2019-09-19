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Kadınlar Amca’yı anacak

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Gönyeli Spor Kulübü Kadın futbol takım kaptanlığı yapan kadın futbolumuza önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvasına gerçekleştiriliyor

Kadınlar Amca’yı anacak
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Geleneksel olarak düzenlenen merhum 6. Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası 20-22 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

Gönyeli Spor Kulübü Kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvasına, Gönyeli Belediyesi, Merit Lefkoşa, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Zorba Petrol, Evsu sponsor olarak katkı koyuyor. Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan 6.Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvasına, ligde mücadele eden Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Mağusa Spor Akademisi, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması olmak üzere dört takım katılıyor. İlk gün tek devreli lig usulüne göre oynacak maçlar sonunda en fazla puan toplayan ilk iki takım, ikinci gün finalde diğer iki takım ise üçüncülük mücadelesi verecek.

6.Fatma Amca kadınlar futbol anı turnuvası ilk günün programı şöyle.

20 Eylül Cuma (bu akşam)

Mağusa Spor Akademisi-Çetinkaya

Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Karması

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