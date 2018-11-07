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Kadın Milliler, Sapmi’ye hazırlanıyor

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Kadın Milliler, Sapmi’ye hazırlanıyor
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KKTC Kadın Milli Futbol Takımı, 10 Kasım Cumartesi saat 18.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Serhat Deniz’in teknik direktörlüğünü yaptığı sekiz farklı takımdan 24 futbolcunun yer aldığı milliler maç hazırlıklarına dün Göçmenköy Stadı’nda devam etti.

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