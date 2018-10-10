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Kadın milliler mesaiye başladı

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Kadın milliler mesaiye başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 10 Kasım 2018’de KKTC Kadın Milli Takımı ile Sapmi Kadın Milli Takımı arasında oynanacak karşılaşma için KKTC Kadın Milli Takımı’nı topladı. Dün önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda toplanan kadın milliler, daha sonra Atatürk Stadı’na giderek ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.

Uzun yıllar sonra ilk kez bir milli müsabaka oynayacak olan KKTC Kadın Milli Takımı’nda teknik direktörlüğünü Serhat Deniz, yardımcılıklarını ise Şerif Ogan ve Simay Kanan yapıyor. Milli takımın kesinleşmiş kadrosu kısa süre içerisinde açıklanak. KKTC ile Sapmi Kadın Milli Takımları arasındaki karşılaşma 10 Kasım 2018’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 18.00’de başlayacak.

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