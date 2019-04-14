Kadıköy'den beraberlik çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Hasan Ali Kaldırım’ın oyundan atılması nedeniyle maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90 2 Alper Potuk), Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı ağırladı. 19 yıldır Kadıköy’de rakibine yenilmeyen Fenerbahçe, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı ve geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde iyi yükselen Skrtel'in müdahale edemediği topu kaleci Muslera çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



7. dakikada soldan Linnes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



15. dakikada ceza yayının hemen sağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.



25. dakikada sağda topu kontrol eden Moses, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.



27. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören Valbuena'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



45 1. dakikada Feghouli'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun, köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



45 7. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına ön direkte Belhanda'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısında 0-0 eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıdan dakikalar



53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90 4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90 7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

