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Kadıköy'de kritik derbi randevusu

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Süper Lig'in 28. haftası derbi maça sahne olacak. Kadıköy'deki dev randevuda Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek

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Kadıköy'de kritik derbi randevusu
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren sarı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 55 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde haftaya giren Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve daha sonraki 22 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne.

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