Kadıköy'de kazanan yok

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. 

Karşılaşmanın 22. dakikasında Diagne, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Ardından mücadelenin 44. dakikasında Neustadter, maça dengeyi getirdi: 1-1. 45+3'te Özgür Çek'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe bir farkla öne geçti: 2-1. 

İkinci yarının 55. dakikasında bu defa Kasımpaşa'dan Diagne skoru eşitledi: 2-2.

Ligin son sıralarında yer alan Fenerbahçe puanını 14'e 2. sıradaki Kasımpaşa ise 26'ya yükseltti. 

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