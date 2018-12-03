Kadıköy'de kazanan yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Diagne, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Ardından mücadelenin 44. dakikasında Neustadter, maça dengeyi getirdi: 1-1. 45+3'te Özgür Çek'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe bir farkla öne geçti: 2-1.
İkinci yarının 55. dakikasında bu defa Kasımpaşa'dan Diagne skoru eşitledi: 2-2.
Ligin son sıralarında yer alan Fenerbahçe puanını 14'e 2. sıradaki Kasımpaşa ise 26'ya yükseltti.