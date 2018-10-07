Kadıköy'de gol sesi çıkmadı

Başakşehir'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, hem evinde hem de ligde galibiyet hasretini üç maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleden gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. 15. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan hareketlenen Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağı Ayew'e aktardı. Ayew'in karşı karşıya müsait durumda vuruşunda kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı. 16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti. 38. dakikada Visca'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Neustaedter'den seken top, penaltı noktasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti. 43. dakikada Neustaedter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Ayew topu Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın solunda Eljif'in önünde kaldı. Makedon oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla kornere çeldi. 45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 48. dakikada Isla'nın etkili ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı. 71. dakikada soldan Mehmet Topal'ın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Eljif'e çıkardı. Eljif'in vuruşunda savunmaya çarpan top yeniden Makedon futbolcunun önünde kaldı. Eljif'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti. 78. dakikada Jojic'in sağdan pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Visca'nın uygun durumda vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 90+2. dakikada Benzia'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.