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Kadı: Hedefimiz galibiyet

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Geçitkale, puan kayıpsız lider Yeni Boğaziçi’ni ağırlamaya hazırlanırken, başkan Ahmet Kadı maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı

Kadı: Hedefimiz galibiyet

İbrahim DALOĞLU

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 9. haftada Pazar günü saat 11:00’deGeçitkale Stadında, ikinci sırada yer alan Geçitkale, puan kayıpsız lider Yeni Boğaziçi’yi ağırlayacak.

Geçitkale’nin başkanı Ahmet Kadı, kökü Güney Kıbrıs’a dayanan derbi öncesinde açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

Geçitkale olarak özel bağlarımızın bulunduğu Yeni Boğaziçi ile kendi evimizde zorlu bir maça çıkacağız.

Geçitkale olarak son haftalarda çok iyi form yakaladık. Ligde çıkışa geçtik. Bu çıkışımızı lider karşısında da sürdürüp, maçı kazanmak ve Yeni Boğaziçi ile aramızda olan puan farkını 2’ye indirmek istiyoruz.

Centilmence geçmesini dileğim maçın fairplay çerçevesinde oynanmasını ve günün sonunda kazananın Geçitkale olmasını diliyorum.”

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