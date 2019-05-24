Kaderleri ekstra maçta belli olacak

Binatlı ile Esentepe arasında oynanan play out son maçında kazanan çıkmayınca, K-PET Süper Ligden düşecek olan üçüncü ve son takım oynanacak olan ekstra play out maçı sonrasında belli olacak

Stad:Şht Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Kerem Eran,Ferhat Tuna,Halil E.Canaloğlu,Emre Öztaşlı.

Binatlı:Salih,Remzi,Alattin,Muammer,Barkın,Hüseyin,Abdullah,Yunus,Vıctory

(Mehmet),Sergıo Dos,De Santos.

Esentepe:Onur(Ali),Hasan,Junıor,Efoza,Mahmut,Uğurcan,Vurkan,Yakup,Şahin,

Hüseyin(Mustafa Kılıç),Şükrü(Mustafa Günlü)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lige veda edecek üçüncü takımın belirleneceği, ayni puandaki Binatlı ve Esentepe takımları arasındaki Play- Out karşılaşmasında, taraflar gol atmaya muaffak olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İki takım taraftarlarının da ilgi gösterdiği karşılaşmada, Binatlı daha istekli görülmesine rağmen, her iki takım da mücadele yönünden yüksek tempo ortaya koydular.Ancak karşılaşma daha çok gol bölgelerinden uzak bölgelerde oynandığından, karşılaşma gol pozisyonu bakımından oldukça fakir geçti.Bunun sonucunda da maç başladığı gibi 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.İki takım statü gereği 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da tekrar karşılaşacaklar.

20.dakikada Binatlı'nın kullanmış olduğu köşe atışında, Esentepe defansı topu uzaklaştırdı, topun gelişine çok sert ve düzgün bir şut çıkaran Yunus'un şutunu kaleci Onur ayni güzellikle kornere attı.

90.dakikada ani gelişen Binatlı atağında, De Santos'un çekmiş olduğu sert şutu Esentepe kalecisi Ali uçarak kornere tokatladı.