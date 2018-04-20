Kader haftası

Süper Lig’de Yenicami’nin şampiyonluk, Gençlik Gücü’nün ise play-out hattı dışına çıkmak için kazanmak istedikleri karşılaşma ile alt sıralarda bulunan MTG ile Yeni Boğaziçi ve Gençler Birliği – Ozanköy maçlarının sonuçları ligin kaderini belirleyecek

K-Pet Futbol liglerinde son üç haftaya girilirken özellikle Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar gerek şampiyonluk yarışı gerekse küme düşme hattı için adeta kader maçları olarak görülüyor.

Süper Lig lideri Yenicami bugün başkent derbisinde play-out hattı içinde olan Gençlik Gücü ile zor bir maça çıkıyor. Yenicami’nin şampiyonluk, Gençlik Gücü’nün ise play-out hattı dışında kalmak için galibiyet istediği maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Doğan Türk Birliği ile Güzelyurt’ta Baf Ülkü Yurdu’nun konuğu olacak.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli maçı ise Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MTG ile Yeni Boğaziçi arasında oynanacak. MTG’nin play-out hattı dışına çıkma, Yeni Boğaziçi’nin ise direk düşme hattı dışında kalmak için kazanmak istediği maçı Osman Özpaşa yönetecek.

Haftanın diğer önemli maçı ise İskele’de Gençler Birliği ile Ozanköy arasında oynanacak. Gençler Birliği’nin kazanarak play-out dışına çıkmak için şansını sürdürmek, Ozanköy’ün ise direk düşmeden kurtulmak için kazanmak istediği mücadelenin hakemi ise Mehmet Malek olacak.

K-Pet Liglerinde 28. haftanın programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG

21 NİSAN CUMARTESİ:

Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 16.00 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği (Mehmet Sezener)

Saat 16.00 Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi (Osman Özpaşa)

Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Küçük Kaymaklı (Timur Ercan Bodi)

Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Binatlı (Ali Özer)

Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Ozanköy (Mehmet Malek)

Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yalova (Kerem Eran)

K-PET BİRİNCİ LİG

22 NİSAN PAZAR:

Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Gönyeli (Turgay Misk)

Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Esentepe (Mustafa Öztugay)

Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Lapta (Osman Küçük)

Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Mormenekşe (Fehim Dayı)

Saat 16.00 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Göçmenköy (Serkan Durmaz)

Saat 16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Çanakkale (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Görneç (Serhan Şimşek)

Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Doğancı (Serdar Bilgimer)

K-PET SÜPER LİG

23 NİSAN PAZARTESİ:

Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova (Emre Öztaşlı)