Kaçmaz: Dumlupınar'ın önceliği akademi sporcuları

Dumlupınar Akademi'de görev yapan antrenör Emrah Kaçmaz, "Dumlupınar Türk Spor Kulübü her zaman önceliğini akademiden çıkan sporculara vermektedir." açıklamasını yaptı

Dumlupınar Akademi'de görev yapan antrenör Emrah Kaçmaz, Dumlupınar Akademidenin hedefleri ve misyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

8 yıldır Dumlupınar Akademi'de görev yapan Emrah Kaçmaz'ın açıklamaları şöyle:

"2011 yılından beridir Dumlupınar Akademide antrenörlük yapmaktayım. Geçmişten günümüze 5 yaştan 13 yaşa kadar çeşitli grupları çalıştırdım. Şu anda ise U12 takımımızın, 2010 ve 2011 gruplarını çalıştırmaktayım.

Antrenmanlarımızda yapılan ve eğlenerek öğrenmeyi hedeflediğimiz tekniksel, taktiksel ve fiziksel eğitimler yanında çocuklarımıza disiplini, sporu sevdirmeyi ve bununla birlikte ileride çevresine saygılı, dürüst ve karakterli bireyler olmalarına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Akademimizin en büyük gücünün oluşturulan aile ortamı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız, yine akademimizde yetişen ve şu anda A takım ve genç takım formalarını terleten abileri gibi çok çalışarak ileride onların yerine geçecekleri bilinciyle eğitilmektedirler.

Bu öğrencilerimiz için çok güzel bir olanaktır. Çünkü Dumlupınar Türk Spor Kulübü her zaman önceliğini akademiden çıkan sporculara vermektedir."