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Kaan, Girne'ye kan getirdi

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Kaan, Girne'ye kan getirdi

Cankut ÇAYAN

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Mete Adanır Stadında oynanan Girne Halk Evi, Yalova karşılaşmasını Girne Halk Evi 2-1'lik sonuçla bitince maçta kazandı.

Girne Halk Evi'nin golcü Kaan Borova, takımının 2 golüne de imza atarak galibiyetin mimarı oldu. Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde Girne Halk Evi'nin Kaan ile bulduğu golle 1-0'lık skor oluştu.

İkinci devreye daha etkili başlayan Yalova tecrübeli Mithat'ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Golden sonra, üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Girne Halk Evi yoğun baskı sonrasında 88'de yine Kaan'ın golüyle maçı 2-1 kazanarak, bire bir rakibine 3 puan yaklaşmış oldu. 

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