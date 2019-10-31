Kaan Efe’ye ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Değirmenlik – Cihangir U17 Ligi D Grubu maçının 72. dakikasında ikinci ihtar ile oyundan ihraç edilen Değirmenlik oyuncusu Kaan Efe Eser’in, hakeminin göğüs kısmına 2 eli ile şiddetli bir şekilde vurup, hakeme yönelik hakarette bulundu.

Kaan Efe Eser, ikinci ihtardan dolayı 1 maç, hakem, KTFF veya mensuplarının kişilik haklarına saldırı, hakaret küfür ve tehdit şeklindeki davranışlarından ötürü 5 maç, yani toplamda 6 (Altı) maçtan men cezası cezalandırıldı.