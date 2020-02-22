K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada bugün alınan sonuçlar ve yarının programı

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü – Doğan T. B 2-1
Göçmenköy – Yenicami 1-4
Cihangir – Gönyeli, 1-4
Düzkaya – Hamitköy: 1-0
MTG – Küçük Kaymaklı: 5-0
23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00
Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran
TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
K-PET Birinci Lig
Bostancı Bağcıl – Lapta, 2-2
Ozanköy – Yalova, 0-2
Görneç – Mormenekşe, 1-3
Karşıyaka – Dörtyol, 3-3
23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00
Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal