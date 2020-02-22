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K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada bugün alınan sonuçlar ve yarının programı

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K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada bugün alınan sonuçlar ve yarının programı

K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü – Doğan T. B  2-1

Göçmenköy – Yenicami        1-4

Cihangir – Gönyeli,                1-4

Düzkaya – Hamitköy:            1-0

MTG – Küçük Kaymaklı:      5-0

23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00

Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran

TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

K-PET Birinci Lig

Bostancı Bağcıl – Lapta,        2-2

Ozanköy – Yalova,                0-2

Görneç – Mormenekşe,          1-3

Karşıyaka – Dörtyol,              3-3

23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00

Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal

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