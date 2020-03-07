K-PET Süper ve 1. Lig'de 22. Haftada alınan sonuçları

K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Hamitköy, 2-2
Çetinkaya – Yeşilova, 2-2
MTG – Gönyeli, 4-1
Cihangir – DTB, 2-2
Göçmenköy – Binatlı, 0-2
8 Mart, Saat 14:30
GG – YAK, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET Birinci Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Karşıyaka – Mormenekşe, 0-0
Çanakkale – Dörtyol, 1-3
Esentepe – Maraş, 0-2
8 Mart, Saat 14:30
GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı, Zekai Töre
Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı, Evren Karademir
Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa