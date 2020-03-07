banner411
banner69
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
10 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
64 0
 
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
166 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
229 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
81 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
34 0
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
234 0
banner374

K-PET Süper ve 1. Lig'de 22. Haftada alınan sonuçları

banner27

K-PET Süper ve 1. Lig'de 22. Haftada alınan sonuçları

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı – Hamitköy, 2-2

Çetinkaya – Yeşilova, 2-2

MTG – Gönyeli, 4-1

Cihangir – DTB, 2-2

Göçmenköy – Binatlı, 0-2

8 Mart, Saat 14:30

GG – YAK, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Ligde 22. Haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Karşıyaka – Mormenekşe, 0-0

Çanakkale – Dörtyol, 1-3

Esentepe – Maraş, 0-2

8 Mart, Saat 14:30

GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı, Zekai Töre

Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı, Evren Karademir

Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.