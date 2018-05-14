K-Pet Süper Lig’de Play-Out heyecanı başlıyor

Doğuş KESKİN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig Play-out ve K-Pet Birinci Lig Play-off'ta 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların programını açıkladı.
16 Mayıs Çarşamba:
K-Pet Süper Lig Play-Out
Cihangir Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençler Birliği-Yalova
Süper Lige son bilet aranıyor
K-Pet Birinci Lig Play-Off son maçları bugün oynanacak. Büyük avantajı bulunan Girne Halk Evi’nin yanı sıra Mormenekşe ile Hamitköy’ün de umutları devam ediyor.
K-Pet Birinci Lig Play-Off
Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi-Mormenekşe
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Dumlupınar-Hamitköy
(Maçlar saat 16.30'da başlayacak.)
- Lig Play-out son maçları oynanamayacak
K-Pet 1. Lig Play-out grup karşılaşmaları matematiksel olarak kesinleştiğinden dolayı, yarın oynanacak olan Play-out son karşılaşmaları yapılmayacaktır.
K-Pet 1. Lig Play-out grubunda istediği puanları toplayamayan Lapta BTM Birinci Lige düşmüştü.