K-Pet Süper Ligde dördüncü haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig
Binatlı – Doğan TB: 0-3
5 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30
Atatürk Stadı, G.Gücü – Hamitköy (Kerem Eran)
Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
Cihangir Stadı, Cihangir – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)
6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)
Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)
Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
7 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:00
Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)
K-PET BİRİNCİ LİG
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya: 0-1
5 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30
B. Bağcıl Stadı B. Bağcıl – Girne Halk Evi, (Ali Özer)
Üç Şehitler Stadı Görneç – Esentepe, (Şakir Azizoğlu)
Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, (Serkan Şimşek)
6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, Ahmet Özkurtuluş
Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş,Ömer Doğru
Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, Zekai Töre