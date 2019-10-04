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K-Pet Süper Ligde dördüncü haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

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K-Pet Süper Ligde dördüncü haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:
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K-Pet Süper Lig

Binatlı – Doğan TB: 0-3

5 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30

Atatürk Stadı, G.Gücü – Hamitköy (Kerem Eran)

Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)

Cihangir Stadı, Cihangir – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)

6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)

Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

7 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:00 

Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)

K-PET BİRİNCİ LİG

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya:  0-1

5 EKİM CUMARTESİ, SAAT 15:30

B. Bağcıl Stadı B. Bağcıl – Girne Halk Evi, (Ali Özer)

Üç Şehitler Stadı Görneç – Esentepe, (Şakir Azizoğlu)

Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, (Serkan Şimşek)

6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, Ahmet Özkurtuluş

Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş,Ömer Doğru

Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, Zekai Töre

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