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K-Pet Süper Lig’de alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:

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K-Pet Süper Lig’de alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:
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Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu:

Gençler Birliği – Gençlik Gücü, 1-1

K.Kaymaklı – Cihangir, 2-2

Gönyeli – Girne Halk Evi 2-1

Esentepe – Lefke (Saat 16:30), 1-1

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü 0-5

24 Eylül Pazartesi (Saat 18:45)

Binatlı – Yenicami, Ali Özer

K-Pet Birinci Lig’de alınan sonuçlar şöyle:

Değirmenlik – Doğancı: 2-3

Mormenekşe – Yalova: 1-0

Düzkaya – Göçmenköy: 2-3

Çanakkale – Akova: 0-2

Maraş – Dumlupınar, 0-3

Hamitköy – Karşıyaka, 2-2

Bostancı Bağcıl – Ozanköy, 0-4

Yeni Boğaziçi – Mesarya, 0-0

K-Pet Süper U21 Lig’de alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 3-1

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu: 3-6

Gençler Birliği – Gençlik Gücü, 1-5

K.Kaymaklı – Cihangir, 2-1

Gönyeli – Girne Halk Evi 3-1

Esentepe – Lefke 1-0

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü 0-2

Binatlı – Yenicami 0-3

K-Pet U21 Birinci Lig’de alınan sonuçlar şöyle:

Değirmenlik – Doğancı: 2-3

Mormenekşe – Yalova: 3-0

Düzkaya – Göçmenköy: 1-2

Çanakkale – Akova: 3-2

Maraş – Dumlupınar, 0-2

Hamitköy – Karşıyaka, 1-3

Bostancı Bağcıl – Ozanköy, 4-3

Yeni Boğaziçi – Mesarya, 1-3

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