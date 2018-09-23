K-Pet Süper Lig’de alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu:
Gençler Birliği – Gençlik Gücü, 1-1
K.Kaymaklı – Cihangir, 2-2
Gönyeli – Girne Halk Evi 2-1
Esentepe – Lefke (Saat 16:30), 1-1
Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü 0-5
24 Eylül Pazartesi (Saat 18:45)
Binatlı – Yenicami, Ali Özer
K-Pet Birinci Lig’de alınan sonuçlar şöyle:
Değirmenlik – Doğancı: 2-3
Mormenekşe – Yalova: 1-0
Düzkaya – Göçmenköy: 2-3
Çanakkale – Akova: 0-2
Maraş – Dumlupınar, 0-3
Hamitköy – Karşıyaka, 2-2
Bostancı Bağcıl – Ozanköy, 0-4
Yeni Boğaziçi – Mesarya, 0-0
K-Pet Süper U21 Lig’de alınan sonuçlar şöyle:
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 3-1
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu: 3-6
Gençler Birliği – Gençlik Gücü, 1-5
K.Kaymaklı – Cihangir, 2-1
Gönyeli – Girne Halk Evi 3-1
Esentepe – Lefke 1-0
Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü 0-2
Binatlı – Yenicami 0-3
K-Pet U21 Birinci Lig’de alınan sonuçlar şöyle:
Değirmenlik – Doğancı: 2-3
Mormenekşe – Yalova: 3-0
Düzkaya – Göçmenköy: 1-2
Çanakkale – Akova: 3-2
Maraş – Dumlupınar, 0-2
Hamitköy – Karşıyaka, 1-3
Bostancı Bağcıl – Ozanköy, 4-3
Yeni Boğaziçi – Mesarya, 1-3