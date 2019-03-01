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K-PET Süper Ligde alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

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K-PET Süper Ligde alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı, Ali Özer

Doğan T. B – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Fehim Dayı

Baf Ü. Y – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

3 Mart Pazar, Saat 14:30

K.Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran

Merit A. Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan

Lefke – Girne Halk Evi, 16 Ağustos Stadı, Serhan Şimşek

K-PET BİRİNCİ LİG

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çanakkale – Bostancı Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Değirmenlik, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz

Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Mart Pazar, Saat 14:30

Düzkaya – Yeni Boğaziçi, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal

Göçmenköy – Hamitköy, Göçmenköy Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Akova – Mormenekşe, Eray Vudalı Stadı, Emre Öztaşlı

Doğancı – Karşıyaka, Emek Stadı, Zekai Töre

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta haftanın programı şöyle:

2 Mart Cumartesi, Saat 11:00

Zümrütköy – Lapta, Zümrütköy Stadı, Ali Karahasan

Aydınköy – Tatlısu, Aydınköy Stadı, Cemal Sakallı

Ortaköy – Yılmazköy, Ortaköy Stadı, Recep Yamuk

Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta haftanın programı şöyle:

3 Mart Pazar

Görneç – Mehmetçik, Üç Şehitler Stadı, Mustafa Torun, Saat 14:30

Dörtyol – Dipkarpaz, Raif Denktaş Stadı, Cemal Sarı, Saat 14:30

Türkmenköy – Geçitkale, Mehmetali Toker Stadı, Mert Ercan Bulut Saat 11:00

Gaziköy – Serdarlı, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş, Saat 11:00

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