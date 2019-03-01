K-PET Süper Ligde alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

Yenicami – Gençlik Gücü: 4-1
2 Mart Cumartesi, Saat 14:30
MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı, Ali Özer
Doğan T. B – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Fehim Dayı
Baf Ü. Y – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
3 Mart Pazar, Saat 14:30
K.Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Kerem Eran
Merit A. Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan
Lefke – Girne Halk Evi, 16 Ağustos Stadı, Serhan Şimşek
K-PET BİRİNCİ LİG
2 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çanakkale – Bostancı Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Değirmenlik, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz
Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler
3 Mart Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Yeni Boğaziçi, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
Göçmenköy – Hamitköy, Göçmenköy Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Akova – Mormenekşe, Eray Vudalı Stadı, Emre Öztaşlı
Doğancı – Karşıyaka, Emek Stadı, Zekai Töre
BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta haftanın programı şöyle:
2 Mart Cumartesi, Saat 11:00
Zümrütköy – Lapta, Zümrütköy Stadı, Ali Karahasan
Aydınköy – Tatlısu, Aydınköy Stadı, Cemal Sakallı
Ortaköy – Yılmazköy, Ortaköy Stadı, Recep Yamuk
Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta haftanın programı şöyle:
3 Mart Pazar
Görneç – Mehmetçik, Üç Şehitler Stadı, Mustafa Torun, Saat 14:30
Dörtyol – Dipkarpaz, Raif Denktaş Stadı, Cemal Sarı, Saat 14:30
Türkmenköy – Geçitkale, Mehmetali Toker Stadı, Mert Ercan Bulut Saat 11:00
Gaziköy – Serdarlı, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş, Saat 11:00