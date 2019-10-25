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K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuç ve günün programı şöyle:

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K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuç ve günün programı şöyle:
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Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Kerem Eran

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı, Ali Özer

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu
K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı:

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Dörtyol – Çanakkale, Dörtyol Stadı, İsmail Ercan

Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Lapta – GHE, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Görneç, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa

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