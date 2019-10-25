K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuç ve günün programı şöyle:

Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir
Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Kerem Eran
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı, Ali Özer
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu
K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı:
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Dörtyol – Çanakkale, Dörtyol Stadı, İsmail Ercan
Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Lapta – GHE, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Görneç, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa