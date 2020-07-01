banner411
banner69
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
12 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
141 0
 
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
42 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
51 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
128 0
35 0
banner460

K-Pet Süper Lig’de 25. Hafta maç sonuçları

banner27

K-Pet Süper Lig’de 25. Hafta maç sonuçları

Doğan Türk Birliği - Çetinkaya 1-1
Binatlı - Cihangir 3-1
Gençlik Gücü -Düzkaya 0-1
Lefke - Mağusa Türk Gücü 1-5
Gönyeli - Küçük Kaymaklı 1-1
Hamitköy - Baf Ülkü Yurdu 0-1
Merit Alsancak Yeşilova - Göçmenköy 4-1
2 TEMMUZ PERŞEMBE
SAAT: 20:00 Yenicami - Türk Ocağı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.