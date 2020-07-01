K-Pet Süper Lig’de 25. Hafta maç sonuçları

Doğan Türk Birliği - Çetinkaya 1-1
Binatlı - Cihangir 3-1
Gençlik Gücü -Düzkaya 0-1
Lefke - Mağusa Türk Gücü 1-5
Gönyeli - Küçük Kaymaklı 1-1
Hamitköy - Baf Ülkü Yurdu 0-1
Merit Alsancak Yeşilova - Göçmenköy 4-1
2 TEMMUZ PERŞEMBE
SAAT: 20:00 Yenicami - Türk Ocağı
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