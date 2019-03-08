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K-PET Süper Ligde 21. haftada alınan sonuç ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

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K-PET Süper Ligde 21. haftada alınan sonuç ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
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Çetinkaya – Lefke:1-0

9 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30

Gönyeli – Cihangir, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

TOL – MAY, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

10 MART PAZAR, SAAT 14:30

Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran

GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener

11 MART PAZARTESİ, SAAT 18:30

Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:

9 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30

Maraş – Göçmenköy, Maraş Stadı, Osman Özpaşa

Hamitköy – Akova, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Yeni Boğaziçi – Doğancı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Durmaz

Değirmenlik – Mesarya, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu

10 MART PAZAR, SAAT 14:30

Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre

Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük

Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek

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