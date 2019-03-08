K-PET Süper Ligde 21. haftada alınan sonuç ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Çetinkaya – Lefke:1-0
9 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30
Gönyeli – Cihangir, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
TOL – MAY, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir
10 MART PAZAR, SAAT 14:30
Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran
GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener
11 MART PAZARTESİ, SAAT 18:30
Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:
9 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30
Maraş – Göçmenköy, Maraş Stadı, Osman Özpaşa
Hamitköy – Akova, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Yeni Boğaziçi – Doğancı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Durmaz
Değirmenlik – Mesarya, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu
10 MART PAZAR, SAAT 14:30
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre
Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük
Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek