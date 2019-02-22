K-PET Süper Ligde 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Şubat Cuma, Saat 18:30
Türk Ocağı – Cihangir (Ertelendi)
23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30
Esentepe – Yenicami, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran
Binatlı – Mağusa T.G. Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa,
Gençler Birliği – Doğan T.B İskele Cumhuriyet Stadı, Serhan Şimşek
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
24 Şubat Pazar, Saat 14:30
Gençlik Gücü – Girne Halk Evi, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gönyeli – Baf Ü.Y, Atatürk Stadı, Evren Karademir
Merit A. Yeşilova – Lefke, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, İsfendiyar Açıksöz
K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30
Maraş – Ozanköy, Maraş Stadı, Ali Özer
Mormenekşe – Göçmenköy, Cemal Balses Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay
Düzkaya – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan
24 Şubat Pazar, Saat 14:30
Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı
Yeni Boğaziçi – Çanakkale, Osman Mehmet Ergün Stadı, Osman Küçük
Bostancı Bağcıl – Akova, Bağcıl Stadı, Mehmet Sezener
Hamitköy – Mesarya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Durmaz