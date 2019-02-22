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K-PET Süper Ligde 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

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K-PET Süper Ligde 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
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22 Şubat Cuma, Saat 18:30

Türk Ocağı – Cihangir  (Ertelendi)

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – Yenicami, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

Binatlı – Mağusa T.G.  Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa,

Gençler Birliği – Doğan T.B İskele Cumhuriyet Stadı, Serhan Şimşek

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

Gençlik Gücü – Girne Halk Evi, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli – Baf Ü.Y, Atatürk Stadı, Evren Karademir

Merit A. Yeşilova – Lefke, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, İsfendiyar Açıksöz

K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Maraş – Ozanköy, Maraş Stadı, Ali Özer

Mormenekşe – Göçmenköy, Cemal Balses Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay

Düzkaya – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı

Yeni Boğaziçi – Çanakkale, Osman Mehmet Ergün Stadı, Osman Küçük

Bostancı Bağcıl – Akova, Bağcıl Stadı, Mehmet Sezener

Hamitköy – Mesarya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Durmaz

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