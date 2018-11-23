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K-Pet Süper Lig’de 10. haftada alınan sonuç haftanın programı

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K-Pet Süper Lig’de 10. haftada alınan sonuç haftanın programı
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MTG – Yenicami: 3-0

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

Merit A. Yeşilova – Esentepe, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Çetinkaya – Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz

Cihangir – Girne Halk Evi,  Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu

25 Kasım Pazartesi, Saat 18:00

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1. Lig 10. hafta maç programı, maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Maraş, Osman Mehmet Ergün Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Küçük

Göçmenköy – Yalova, Göçmenköy Stadı, Emre Öztaşlı

Akova – Karşıyaka, Eray Vudalı Stadı, Osman Özpaşa

Doğancı – Mormenekşe, Emek Stadı, Zekai Töre

Mesarya – Ozanköy, Hasan Bardakko Stadı, Serkan Şimşek

25 Kasım Pazar, Saat 14:00

B.BağcılHamitköy, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay

Çanakkale –Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Evren Karademir

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