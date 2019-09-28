K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’ de günün sonuçları ve yarının programı

K-Pet Süper Lig
DTB-Yenicami : 2-3
Çetinkaya – MTG:1-4
Hamitköy – Binatlı: 4-2
M.A. Yeşilova – Düzkaya: 0-2
29 Eylül Pazar – 15:30
Gönyeli – Gençlik Gücü Mustafa Öztugay
K. Kaymaklı – Cihangir Osman Özpaşa
Lefke – Göçmenköy Serhan Şimşek
30 Eylül – Pazartesi – 19:00
BÜY – TOL Ali Özer
K-Pet Birinci Lig
Esentepe – B. Bağcıl: 0-0
Dörtyol – Mormenekşe: 2-2
Maraş – Y. Dumlupınar: 0-1
Mesarya – Karşıyaka: 6-2
29 Eylül Pazar – 15:30
GHE – Gençlerbirliği Kerem Eran
Lapta – Çanakkale İsmail Ercan
Yalova– Görneç Hakan Muhtaroğlu