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K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’ de günün sonuçları ve yarının programı

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K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig’ de günün sonuçları ve yarının programı
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K-Pet Süper Lig

DTB-Yenicami : 2-3

Çetinkaya – MTG:1-4

Hamitköy – Binatlı: 4-2

M.A. Yeşilova – Düzkaya: 0-2

29 Eylül Pazar – 15:30

Gönyeli – Gençlik Gücü                 Mustafa Öztugay

K. Kaymaklı – Cihangir                 Osman Özpaşa

Lefke – Göçmenköy                       Serhan Şimşek

30 Eylül – Pazartesi – 19:00

BÜY – TOL                                    Ali Özer

K-Pet Birinci Lig

Esentepe – B. Bağcıl: 0-0     

Dörtyol – Mormenekşe: 2-2

Maraş – Y. Dumlupınar: 0-1

Mesarya – Karşıyaka: 6-2

29 Eylül Pazar – 15:30

GHE – Gençlerbirliği                  Kerem Eran

Lapta – Çanakkale                       İsmail Ercan

Yalova– Görneç                           Hakan Muhtaroğlu

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