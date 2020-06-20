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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig’in 23. Haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig’in 23. Haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı 2-0

Binatlı - Gençlik Gücü, 0-0

Yenicami – Düzkaya, 5-1

Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, 1-4

Küçük Kaymaklı – Göçmenköy: 1-1                

Gönyeli - Çetinkaya: 0-1            

Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu. 1-0               

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00  (Emre Öztaşlı)                  

K-PET 1. LİG

Mesarya – Esentepe: 4-1                

Dörtyol – Gençler Birliği: 1-4

Lapta - Görneç : 1-2                    

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar:1-3                  

Maraş - Girne Halk Ev: 2-2                  

Yalova – Çanakkale: 2-1

Ozanköy – Karşıyaka:2-3

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