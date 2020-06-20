K-Pet Süper Lig ve 1. Lig’in 23. Haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı 2-0
Binatlı - Gençlik Gücü, 0-0
Yenicami – Düzkaya, 5-1
Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, 1-4
Küçük Kaymaklı – Göçmenköy: 1-1
Gönyeli - Çetinkaya: 0-1
Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu. 1-0
21 Haziran 2020 Pazar
Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00 (Emre Öztaşlı)
K-PET 1. LİG
Mesarya – Esentepe: 4-1
Dörtyol – Gençler Birliği: 1-4
Lapta - Görneç : 1-2
Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar:1-3
Maraş - Girne Halk Ev: 2-2
Yalova – Çanakkale: 2-1
Ozanköy – Karşıyaka:2-3