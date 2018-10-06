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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig maç sonuçları

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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig maç sonuçları
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SÜPER LİG 
Esentepe - Girne HE 2-1
Çetinkaya – Cihangir 0-2
G. Birliği – Yenicami 1-2
BİRİNCİ LİG
Hamitköy – Ozanköy 7-0
Düzkaya – Çanakkale 2-0
Mormenekşe – Mesarya 3-1
Yonpaş Dumlupınar – Doğancı 7-2

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