K-Pet Süper Lig ve 1. Lig'de 19. haftanın programı

Çetinkaya – Göçmenköy: 1-2
15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Baf Ülkü Yurdu – MTG, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gönyeli – Düzkaya, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa
Yeşilova – Cihangir, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran
K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Dörtyol – Ozanköy, Dörtyol Stadı, Şakir Azizoğlu
Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer
Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler