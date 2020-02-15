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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig'de 19. haftanın programı

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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig'de 19. haftanın programı

Çetinkaya – Göçmenköy: 1-2

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Baf Ülkü Yurdu – MTG, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli – Düzkaya, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa

Yeşilova – Cihangir, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran

K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Dörtyol – Ozanköy, Dörtyol Stadı, Şakir Azizoğlu

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer

Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı,  Serkan Şimşek      

Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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