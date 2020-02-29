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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig 21. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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K-Pet Süper Lig ve 1. Lig 21. hafta günün sonuçları ve yarının programı

K-Pet Süper Lig

29 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00

Yenicami – Binatlı: 1-2

Doğan T. Birliği – Düzkaya: 1-0

Lefke – Gençlik Gücü: 3-1

1 MART, SAAT 14:00

Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı

Hamitköy – Cihangir,  Esat Erdoğmuş Stadı

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı

Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı

K-PET Birinci Lig

29 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00

Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar : 2-3

Mesarya – Gençler Birliği: 2-1

Maraş – Bostancı Bağcıl: 1-0

1 MART PAZAR, SAAT 14:00

GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı

Lapta – Esentepe, Stadı

Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı

Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı

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