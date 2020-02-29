K-Pet Süper Lig ve 1. Lig 21. hafta günün sonuçları ve yarının programı

K-Pet Süper Lig
29 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00
Yenicami – Binatlı: 1-2
Doğan T. Birliği – Düzkaya: 1-0
Lefke – Gençlik Gücü: 3-1
1 MART, SAAT 14:00
Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı
Hamitköy – Cihangir, Esat Erdoğmuş Stadı
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı
Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı
K-PET Birinci Lig
29 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00
Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar : 2-3
Mesarya – Gençler Birliği: 2-1
Maraş – Bostancı Bağcıl: 1-0
1 MART PAZAR, SAAT 14:00
GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı
Lapta – Esentepe, Stadı
Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı
Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı