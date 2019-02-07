K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta programı ve hakemleri şöyle

K-PET SÜPER LİG
9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Gençler Birliği - Girne Halk Evi: Kerem Eran
Gönyeli – Yenicami: Fehim Dayı
M.A Yeşilova – Cihangir: Mehmet Sezener
Esentepe - Gençlik Gücü: Serkan Şimşek
Küçük Kaymaklı – Lefke: Hüseyin Eyyüpler
10 Şubat Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya – MTG: Utku Hamamcıoğlu
Binatlı – DTB: Ali Özer
TOL - BÜY: Mustafa Öztuğay
K-PET BİRİNCİ LİG
9 Şubat 2019, Saat 14:00
Düzkaya – Akova Vuda: İsfendiyar Açıksöz
Bostancı Bağcıl – Mesarya: Osman Küçük
Çanakkale – Doğancı: Zekai Töre
Maraş – Karşıyaka: Emre Öztaşlı
10 Şubat 2019, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Göçmenköy: Evren Karademir
Hamitköy – Yalova: Turgay Misk
Mormenekşe – Ozanköy: Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Y. Dumlupınar: Serkan Durmaz