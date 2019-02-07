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K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta programı ve hakemleri şöyle

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K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta programı ve hakemleri şöyle
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K-PET SÜPER LİG

9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Gençler Birliği - Girne Halk Evi: Kerem Eran

Gönyeli – Yenicami: Fehim Dayı

M.A Yeşilova – Cihangir: Mehmet Sezener

Esentepe - Gençlik Gücü:   Serkan Şimşek

Küçük Kaymaklı – Lefke: Hüseyin Eyyüpler

10 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya – MTG: Utku Hamamcıoğlu

Binatlı – DTB: Ali Özer

TOL - BÜY:  Mustafa Öztuğay

K-PET BİRİNCİ LİG

9 Şubat 2019, Saat 14:00

Düzkaya – Akova Vuda: İsfendiyar Açıksöz

Bostancı Bağcıl – Mesarya: Osman Küçük

Çanakkale – Doğancı: Zekai Töre

Maraş – Karşıyaka: Emre Öztaşlı

10 Şubat 2019, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Göçmenköy: Evren Karademir      

Hamitköy – Yalova: Turgay Misk    

Mormenekşe – Ozanköy: Hüseyin Özkan    

Değirmenlik – Y. Dumlupınar: Serkan Durmaz       

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