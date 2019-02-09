K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta günün sonuçları yarının programı

K-PET Süper Lig
BUGÜN
G.Birliği - Girne Halk Evi: 1-0
Gönyeli – Yenicami: 1-2
M.A Yeşilova – Cihangir: 4-2
Esentepe - Gençlik Gücü: 4-1
Küçük Kaymaklı – Lefke: 1-2
10 Şubat Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya – Mağusa T. G: Utku Hamamcıoğlu
Binatlı – Doğan Türk B: Ali Özer
Türk Ocağı – Baf Ü. Y: Mustafa Öztuğay
K-PET Birinci Lig
BUGÜN
Düzkaya – Akova Vuda: 1-1
B. Bağcıl – Mesarya: 1-1
Çanakkale – Doğancı: 2-1
Maraş – Karşıyaka: 3-1
10 Şubat 2019, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Göçmenköy: Evren Karademir
Hamitköy – Yalova: Turgay Misk
Mormenekşe – Ozanköy: Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Y.Dumlupınar: Serkan Durmaz