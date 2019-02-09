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K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta günün sonuçları yarının programı

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K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta günün sonuçları yarının programı
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K-PET Süper Lig

BUGÜN

G.Birliği - Girne Halk Evi:     1-0

Gönyeli – Yenicami:             1-2

M.A Yeşilova – Cihangir:      4-2

Esentepe - Gençlik Gücü:    4-1

Küçük Kaymaklı – Lefke:     1-2

10 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya – Mağusa T. G:     Utku Hamamcıoğlu

Binatlı – Doğan Türk B:        Ali Özer

Türk Ocağı – Baf Ü. Y:         Mustafa Öztuğay

K-PET Birinci Lig

BUGÜN

Düzkaya – Akova Vuda:     1-1

B. Bağcıl – Mesarya:          1-1     

Çanakkale – Doğancı:        2-1      

Maraş – Karşıyaka:            3-1         

10 Şubat 2019, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Göçmenköy: Evren Karademir      

Hamitköy – Yalova:               Turgay Misk  

Mormenekşe – Ozanköy:       Hüseyin Özkan          

Değirmenlik – Y.Dumlupınar:           Serkan Durmaz          

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