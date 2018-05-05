K-Pet Süper Lig son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 3-3
Türk Ocağı-Yenicami: 3-1
Baf Ülkü Yurdu-Yeni Boğaziçi: 1-1
Merit A. Yeşilova-K. Kaymaklı: 5-2
Lefke-Ozanköy: 7-1
Gençlik Gücü-Cihangir: 3-3
Mağusa Türk Gücü-Yalova: 5-1
Gençler Birliği-Binatlı: 4-0
6 Mayıs Pazar:
K-Pet Birinci Lig
Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Gönyeli (Ali Özer)
Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Esentepe (Serkan Durmaz)
Saat 16.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Lapta(Turgay Misk)
Saat 16.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Mormenekşe (Osman Küçük)
Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy(Serhan Şimşek)
Saat 16.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Dumlupınar (Mehmet Malek)
Saat 16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik-Çanakkale (Mehmet Sezener)
Saat 16.30 Maraş Stadı: Maraş-Görneç (Serdar Bilgimer)
BTM 1. Lig Kırmızı Grup 18. Hafta (SON HAFTA)
6 Mayıs Pazar Saat: 16:30
Dörtyol Sahası: Dörtyol - Vadili (Şakir Azizoğlu)
Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Yıldırım (Ali Karahasan)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Gaziköy (Recep Yamuk)
Üç Şehitler Stadı: Geçitkale - Kumyalı (Olgun Canik)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Mesarya (Sami Özentürk)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 14. Hafta (SON HAFTA)
6 NİSAN PAZAR SAAT: 16:30
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Düzkaya (Hasan Eriş)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Aydınköy (Ferhat Tuna)
Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Yılmazköy (Zekai Töre)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Denizli (Mustafa Torun)
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
30
|
18
|
7
|
5
|
63
|
33
|
30
|
61
|
2.
|
30
|
17
|
6
|
7
|
61
|
42
|
19
|
57
|
3.
|
30
|
16
|
7
|
7
|
57
|
42
|
15
|
55
|
4.
|
30
|
14
|
8
|
8
|
58
|
43
|
15
|
50
|
5.
|
30
|
12
|
12
|
6
|
46
|
35
|
11
|
48
|
6.
|
30
|
12
|
9
|
9
|
63
|
43
|
20
|
45
|
7.
|
30
|
13
|
5
|
12
|
64
|
48
|
16
|
44
|
8.
|
30
|
12
|
7
|
11
|
53
|
49
|
4
|
43
|
9.
|
30
|
13
|
3
|
14
|
61
|
62
|
-1
|
42
|
10.
|
30
|
11
|
8
|
11
|
54
|
47
|
7
|
41
|
11.
|
30
|
13
|
2
|
15
|
47
|
45
|
2
|
41
|
12.
|
30
|
10
|
7
|
13
|
52
|
60
|
-8
|
37
|
13.
|
30
|
10
|
4
|
16
|
40
|
65
|
-25
|
34
|
14.
|
30
|
6
|
7
|
17
|
45
|
68
|
-23
|
25
|
15.
|
30
|
5
|
9
|
16
|
24
|
59
|
-35
|
24
|
16.
|
30
|
4
|
7
|
19
|
29
|
76
|
-47
|
19