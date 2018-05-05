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K-Pet Süper Lig son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

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K-Pet Süper Lig son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
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GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği: 3-3

Türk Ocağı-Yenicami: 3-1

Baf Ülkü Yurdu-Yeni Boğaziçi: 1-1

Merit A. Yeşilova-K. Kaymaklı: 5-2

Lefke-Ozanköy: 7-1

Gençlik Gücü-Cihangir: 3-3

Mağusa Türk Gücü-Yalova: 5-1

Gençler Birliği-Binatlı: 4-0

 6 Mayıs Pazar:

K-Pet Birinci Lig

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Gönyeli (Ali Özer)

Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Esentepe (Serkan Durmaz)

Saat 16.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Lapta(Turgay Misk)

Saat 16.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Mormenekşe (Osman Küçük)

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy(Serhan Şimşek)

Saat 16.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Dumlupınar (Mehmet Malek)

Saat 16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik-Çanakkale (Mehmet Sezener)

Saat 16.30 Maraş Stadı: Maraş-Görneç (Serdar Bilgimer)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 18. Hafta (SON HAFTA)
6 Mayıs Pazar Saat: 16:30
Dörtyol Sahası: Dörtyol - Vadili (Şakir Azizoğlu)
Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Yıldırım (Ali Karahasan)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Gaziköy (Recep Yamuk)
Üç Şehitler Stadı: Geçitkale - Kumyalı (Olgun Canik)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Mesarya (Sami Özentürk)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 14. Hafta (SON HAFTA)

6 NİSAN PAZAR SAAT: 16:30 
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Düzkaya (Hasan Eriş)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Aydınköy (Ferhat Tuna)
Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Yılmazköy (Zekai Töre)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Denizli (Mustafa Torun)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

30

18

7

5

63

33

30

61

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

30

17

6

7

61

42

19

57

3.

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

30

16

7

7

57

42

15

55

4.

BİNATLI YSK

30

14

8

8

58

43

15

50

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

30

12

12

6

46

35

11

48

6.

BAF ÜLKÜ YURDU

30

12

9

9

63

43

20

45

7.

LEFKE TSK

30

13

5

12

64

48

16

44

8.

CİHANGİR GSK

30

12

7

11

53

49

4

43

9.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

30

13

3

14

61

62

-1

42

10.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

30

11

8

11

54

47

7

41

11.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

30

13

2

15

47

45

2

41

12.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

30

10

7

13

52

60

-8

37

13.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

30

10

4

16

40

65

-25

34

14.

YALOVA SK

30

6

7

17

45

68

-23

25

15.

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

30

5

9

16

24

59

-35

24

16.

OZANKÖY SK

30

4

7

19

29

76

-47

19
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