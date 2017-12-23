K-Pet Süper Lig 14. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig

GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı, 3-1

Lefke-Doğan Türk Birliği, 1-2

Gençler Birliği-Yeni Boğaziçi, 0-1

Türk Ocağı-Yalova, 0-1

Cihangir-Yenicami, 1-2

K-Pet Birinci Lig

Kaya Mehmetçik-Esentepe, 0-3

Hamitköy-Gönyeli, 1-0

Maraş-Göçmenköy, 0-0

Dumlupınar-Görneç, 7-2

24 Aralık Pazar:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Serkan Durmaz)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Binatlı (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Doğancı (Serhan Şimşek)

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Mormenekşe (Hakan Muhtaroğlu)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Lapta (Emre Öztaşlı)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Çanakkale (Osman Küçük)

Sarı yeşillilerin maçı TV’de

Bu arada sarı yeşilli 2 takım, MTG ile Binatlı arasında oynanacak olan maç TV’de canlı yayınlanacak. Maç BRT’den canlı olarak verilecek.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

