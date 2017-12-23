K-Pet Süper Lig 14. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig
GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı, 3-1
Lefke-Doğan Türk Birliği, 1-2
Gençler Birliği-Yeni Boğaziçi, 0-1
Türk Ocağı-Yalova, 0-1
Cihangir-Yenicami, 1-2
K-Pet Birinci Lig
Kaya Mehmetçik-Esentepe, 0-3
Hamitköy-Gönyeli, 1-0
Maraş-Göçmenköy, 0-0
Dumlupınar-Görneç, 7-2
24 Aralık Pazar:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Serkan Durmaz)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Binatlı (Ali Özer)
K-Pet Birinci Lig
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Doğancı (Serhan Şimşek)
Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Mormenekşe (Hakan Muhtaroğlu)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Lapta (Emre Öztaşlı)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Çanakkale (Osman Küçük)
Sarı yeşillilerin maçı TV’de
Bu arada sarı yeşilli 2 takım, MTG ile Binatlı arasında oynanacak olan maç TV’de canlı yayınlanacak. Maç BRT’den canlı olarak verilecek.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
14
|
8
|
3
|
3
|
33
|
20
|
13
|
27
|
2.
|
14
|
9
|
0
|
5
|
28
|
20
|
8
|
27
|
3.
|
14
|
8
|
3
|
3
|
26
|
20
|
6
|
27
|
4.
|
13
|
7
|
4
|
2
|
28
|
18
|
10
|
25
|
5.
|
14
|
8
|
1
|
5
|
30
|
26
|
4
|
25
|
6.
|
14
|
6
|
6
|
2
|
26
|
17
|
9
|
24
|
7.
|
13
|
5
|
3
|
5
|
30
|
19
|
11
|
18
|
8.
|
14
|
5
|
1
|
8
|
22
|
22
|
0
|
16
|
9.
|
13
|
3
|
7
|
3
|
15
|
16
|
-1
|
16
|
10.
|
13
|
4
|
4
|
5
|
20
|
22
|
-2
|
16
|
11.
|
14
|
4
|
3
|
7
|
26
|
30
|
-4
|
15
|
12.
|
14
|
4
|
2
|
8
|
24
|
30
|
-6
|
14
|
13.
|
14
|
3
|
5
|
6
|
8
|
16
|
-8
|
14
|
14.
|
13
|
4
|
2
|
7
|
13
|
25
|
-12
|
14
|
15.
|
14
|
3
|
4
|
7
|
17
|
27
|
-10
|
13
|
16.
|
13
|
2
|
4
|
7
|
12
|
30
|
-18
|
10
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
14
|
8
|
4
|
2
|
23
|
9
|
14
|
28
|
2.
|
14
|
8
|
4
|
2
|
27
|
15
|
12
|
28
|
3.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
28
|
15
|
13
|
26
|
4.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
25
|
19
|
6
|
26
|
5.
|
14
|
7
|
3
|
4
|
25
|
18
|
7
|
24
|
6.
|
13
|
7
|
1
|
5
|
25
|
24
|
1
|
22
|
7.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
13
|
12
|
1
|
21
|
8.
|
13
|
6
|
1
|
6
|
23
|
19
|
4
|
19
|
9.
|
13
|
5
|
4
|
4
|
20
|
18
|
2
|
19
|
10.
|
13
|
5
|
3
|
5
|
10
|
10
|
0
|
18
|
11.
|
13
|
5
|
3
|
5
|
21
|
23
|
-2
|
18
|
12.
|
14
|
3
|
4
|
7
|
13
|
25
|
-12
|
13
|
13.
|
13
|
3
|
2
|
8
|
14
|
21
|
-7
|
11
|
14.
|
13
|
3
|
2
|
8
|
11
|
22
|
-11
|
11
|
15.
|
13
|
3
|
2
|
8
|
16
|
28
|
-12
|
11
|
16.
|
14
|
2
|
2
|
10
|
4
|
20
|
-16
|
8