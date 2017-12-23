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K-Pet Süper Lig 14. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

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K-Pet Süper Lig 14. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:
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K-Pet Süper Lig

GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı, 3-1

Lefke-Doğan Türk Birliği, 1-2

Gençler Birliği-Yeni Boğaziçi, 0-1

Türk Ocağı-Yalova, 0-1

Cihangir-Yenicami, 1-2

K-Pet Birinci Lig

Kaya Mehmetçik-Esentepe, 0-3

Hamitköy-Gönyeli, 1-0

Maraş-Göçmenköy, 0-0

Dumlupınar-Görneç, 7-2

24 Aralık Pazar:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Serkan Durmaz)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Binatlı (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Doğancı (Serhan Şimşek)

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Mormenekşe (Hakan Muhtaroğlu)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Lapta (Emre Öztaşlı)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Çanakkale (Osman Küçük)

Sarı yeşillilerin maçı TV’de

Bu arada sarı yeşilli 2 takım, MTG ile Binatlı arasında oynanacak olan maç TV’de canlı yayınlanacak. Maç BRT’den canlı olarak verilecek.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ

14

8

3

3

33

20

13

27

2.

GAÜ ÇETİNKAYA

14

9

0

5

28

20

8

27

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

14

8

3

3

26

20

6

27

4.

BİNATLI

13

7

4

2

28

18

10

25

5.

KÜÇÜK KAYMAKLI

14

8

1

5

30

26

4

25

6.

GENÇLER BİRLİĞİ

14

6

6

2

26

17

9

24

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

13

5

3

5

30

19

11

18

8.

TÜRK OCAĞI

14

5

1

8

22

22

0

16

9.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

13

3

7

3

15

16

-1

16

10.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

13

4

4

5

20

22

-2

16

11.

YALOVA

14

4

3

7

26

30

-4

15

12.

LEFKE

14

4

2

8

24

30

-6

14

13.

YENİ BOĞAZİÇİ

14

3

5

6

8

16

-8

14

14.

GENÇLİK GÜCÜ

13

4

2

7

13

25

-12

14

15.

CİHANGİR

14

3

4

7

17

27

-10

13

16.

OZANKÖY

13

2

4

7

12

30

-18

10

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ

14

8

4

2

23

9

14

28

2.

ESENTEPE

14

8

4

2

27

15

12

28

3.

DUMLUPINAR

14

8

2

4

28

15

13

26

4.

HAMİTKÖY

14

8

2

4

25

19

6

26

5.

MARAŞ

14

7

3

4

25

18

7

24

6.

GİRNE HALK EVİ

13

7

1

5

25

24

1

22

7.

GÖÇMENKÖY

14

6

3

5

13

12

1

21

8.

MORMENEKŞE

13

6

1

6

23

19

4

19

9.

LAPTA

13

5

4

4

20

18

2

19

10.

BOSTANCI BAĞCIL

13

5

3

5

10

10

0

18

11.

DEĞİRMENLİK

13

5

3

5

21

23

-2

18

12.

GÖRNEÇ

14

3

4

7

13

25

-12

13

13.

DOĞANCI

13

3

2

8

14

21

-7

11

14.

ÇANAKKALE

13

3

2

8

11

22

-11

11

15.

AKOVA

13

3

2

8

16

28

-12

11

16.

KAYA MEHMETÇİK

14

2

2

10

4

20

-16

8
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