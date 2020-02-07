K-PET Liglerinde heyecan sürüyor

K-PET Süper Ligde18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Gençlik Gücü – Gönyeli, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
MTG – Çetinkaya, Canbulat Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Yeşilova, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
9 Şubat Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir
10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00
Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran
Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan
Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal
9 Şubat Pazar, Saat 14:00
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı
Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Yeni Boğaziçi Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre