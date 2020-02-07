banner255
banner69
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
4 0
27 0
 
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
752 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
28 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
529 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
111 0
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
110 0
banner374

K-PET Liglerinde heyecan sürüyor

banner27

K-PET Liglerinde heyecan sürüyor

K-PET Süper Ligde18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Gençlik Gücü – Gönyeli, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

MTG – Çetinkaya, Canbulat Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Yeşilova, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

9 Şubat Pazar, Saat 14:00

Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir

10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00

Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran

Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan

Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal

9 Şubat Pazar, Saat 14:00

Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı

Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Yeni Boğaziçi Stadı, Emre Öztaşlı

Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.