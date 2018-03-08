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Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
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K-Pet Ligler’inde haftanın programı

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K-Pet Ligler’inde haftanın programı
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10 Mart Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-YeniBoğaziçi (Mehmet Sezener)

Cihangir Stadı: Cihangir-Merit A.Yeşilova(Mehmet Malek)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Lefke(Fehim Dayı)

K-Pet Birinci Lig

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Esentepe  (Evren Karademir)

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Lapta (Hasan Eriş)

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Çanakkale(Mustafa Öztugay)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne HalkEvi-Değirmenlik (Ali Özer) 

11 Mart Pazar:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı(Utku Hamamcıoğlu)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı:Yalova-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu:Binatlı-Ozanköy (Hakan Muhtaroğlu)

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu (Kerem Eran)

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı:Hamitköy-B.Bağcıl (Timur Ercan Bodi)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Mormenekşe (SerkanDurmaz)

Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik (EmreÖztaşlı)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı:Dumlupınar-Doğancı (Serdar Bilgimer)

 12 MartPazartesi:

K-PetSüper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)

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