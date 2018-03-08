K-Pet Ligler’inde haftanın programı

10 Mart Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-YeniBoğaziçi (Mehmet Sezener)
Cihangir Stadı: Cihangir-Merit A.Yeşilova(Mehmet Malek)
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Lefke(Fehim Dayı)
K-Pet Birinci Lig
Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Esentepe (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli-Lapta (Hasan Eriş)
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Çanakkale(Mustafa Öztugay)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne HalkEvi-Değirmenlik (Ali Özer)
11 Mart Pazar:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı(Utku Hamamcıoğlu)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı:Yalova-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu:Binatlı-Ozanköy (Hakan Muhtaroğlu)
İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı:Hamitköy-B.Bağcıl (Timur Ercan Bodi)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Mormenekşe (SerkanDurmaz)
Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik (EmreÖztaşlı)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı:Dumlupınar-Doğancı (Serdar Bilgimer)
12 MartPazartesi:
K-PetSüper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)