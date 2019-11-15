K-Pet liglerinde haftanın maç programı

K-PET Süper Ligde 10. haftada oynanacak olan maçlar ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:

16 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

K.Kaymaklı-Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı (Serkan Şimşek)

Düzkaya-Gençlik Gücü, Nihat Bağcıer Stadı (Hakan Muhtaroğlu)

BÜY-Hamitköy, Üner Berkalp Stadı (Utku Hamamcıoğlu)

Göçmenköy-M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı (Emre Öztaşlı)

17 Kasım Pazar, Saat 14:30

MTG-Lefke, Canbulat Stadı (Evren Karademir)

Türk Ocağı-Yenicami, Mete Adanır Stadı (Ali Özer)

Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı (Mustafa Öztuğay)

Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı (Osman Özpaşa)

K-PET Birinci Ligde 10. haftada oynanacak olan maçlar ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:

16 Kasım Cumartesi, saat 14:30

Esentepe-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

Çanakkale-Ozanköy (Zekai Töre)

Görneç-Maraş (Ahmet Özkurtuluş)

17 Kasım Pazar, saat 14:30

Lapta-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)

B.Bağcıl-Yalova (Fehim Dayı)

G.Birliği-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

Y.Dumlupınar-Karşıyaka (Hakan Ünal)

