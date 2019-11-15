K-Pet liglerinde haftanın maç programı

K-PET Süper Ligde 10. haftada oynanacak olan maçlar ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:
16 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
K.Kaymaklı-Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı (Serkan Şimşek)
Düzkaya-Gençlik Gücü, Nihat Bağcıer Stadı (Hakan Muhtaroğlu)
BÜY-Hamitköy, Üner Berkalp Stadı (Utku Hamamcıoğlu)
Göçmenköy-M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı (Emre Öztaşlı)
17 Kasım Pazar, Saat 14:30
MTG-Lefke, Canbulat Stadı (Evren Karademir)
Türk Ocağı-Yenicami, Mete Adanır Stadı (Ali Özer)
Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı (Mustafa Öztuğay)
Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı (Osman Özpaşa)
K-PET Birinci Ligde 10. haftada oynanacak olan maçlar ve maçların oynanacağı stadlar şöyle:
16 Kasım Cumartesi, saat 14:30
Esentepe-Dörtyol (Hüseyin Özkan)
Çanakkale-Ozanköy (Zekai Töre)
Görneç-Maraş (Ahmet Özkurtuluş)
17 Kasım Pazar, saat 14:30
Lapta-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
B.Bağcıl-Yalova (Fehim Dayı)
G.Birliği-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
Y.Dumlupınar-Karşıyaka (Hakan Ünal)