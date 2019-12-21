K-Pet Liglerinde günün sonuçları yarının programı

K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;
BUGÜN
DTB – Hamitköy: 4-3
Lefke – Gönyeli:3-1
Yenicami - M.A.Yeşilova:1-2
Cihangir – MTG: 1-2
YARIN
Binatlı – K.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir
Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı, Turgay Misk
Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı, Kerem Eran
Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;
BUGÜN
Yalova – Mesarya: 2-2
Ozanköy – Lapta:2-1
Y. Dumlupınar –Esentepe:1-2
Gençler Birliği – Görneç: 3-1
YARIN
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı