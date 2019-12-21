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K-Pet Liglerinde günün sonuçları yarının programı

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K-Pet Liglerinde günün sonuçları yarının programı

K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;

BUGÜN

DTB – Hamitköy: 4-3

Lefke – Gönyeli:3-1

Yenicami - M.A.Yeşilova:1-2

Cihangir – MTG: 1-2

YARIN

BinatlıK.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı, Turgay Misk

Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı, Kerem Eran

Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;

BUGÜN

Yalova – Mesarya: 2-2

Ozanköy – Lapta:2-1

Y. Dumlupınar –Esentepe:1-2

Gençler Birliği – Görneç: 3-1

YARIN

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı

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