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K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı

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K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı
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K-PET Süper Lig

Lefke – Çetinkaya: 5-2

Yenicami – GHE: 3-1

Doğan Türk Birliği – GG: 4-1

Cihangir – Gönyeli: 1-2

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz

M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener

29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00

MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Ozanköy – Y.Dumlupınar 2-1
Yalova – Karşıyaka 1-0
Göçmenköy- Maraş 3-0
Akova – Hamitköy 2-3
Mesarya- Değirmenlik 2-0

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı, Evren Karademir

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