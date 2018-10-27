K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı

K-PET Süper Lig
Lefke – Çetinkaya: 5-2
Yenicami – GHE: 3-1
Doğan Türk Birliği – GG: 4-1
Cihangir – Gönyeli: 1-2
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz
M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener
29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00
MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa
K-PET Birinci Lig
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Ozanköy – Y.Dumlupınar 2-1
Yalova – Karşıyaka 1-0
Göçmenköy- Maraş 3-0
Akova – Hamitköy 2-3
Mesarya- Değirmenlik 2-0
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı, Evren Karademir