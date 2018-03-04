K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig
Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 4-1
Lefke-Türk Ocağı: 5-1
Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 3-2
Küçük Kaymaklı-Yalova: 3-0
Merit A.Yeşilova-Yenicami 2-3
Ozanköy-Yeni Boğaziçi 0-1
GAÜ Çetinkaya-Cihangir 2-2
K-Pet Birinci Lig
Esentepe-Göçmenköy: 2-0
Kaya Mehmetçik-Dumlupınar: 1-0
Lapta-Çanakkale: 4-2
Bostancı Bağcıl-Maraş: 4-2
Mormenekşe-Gönyeli 5-3
Değirmenlik-Hamitköy 2-1
Girne Halk Evi-Akova 4-0
Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Görneç (Kerem Eran)
5 Mart Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Binatlı (Serhan Şimşek)
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Vadili – Kumyalı 2-1
Dörtyol – Serdarlı 4-3
Geçitkale – Mesarya 2-4
Dipkarpaz – Yıldırım 3-0
Tatlısu – Gaziköy 1-3