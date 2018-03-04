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K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar

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K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar
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K-Pet Süper Lig

Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 4-1

Lefke-Türk Ocağı: 5-1

Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 3-2

Küçük Kaymaklı-Yalova: 3-0

Merit A.Yeşilova-Yenicami 2-3

Ozanköy-Yeni Boğaziçi 0-1

GAÜ Çetinkaya-Cihangir 2-2

K-Pet Birinci Lig

Esentepe-Göçmenköy: 2-0

Kaya Mehmetçik-Dumlupınar: 1-0

Lapta-Çanakkale: 4-2

Bostancı Bağcıl-Maraş: 4-2

Mormenekşe-Gönyeli 5-3

Değirmenlik-Hamitköy 2-1

Girne Halk Evi-Akova 4-0

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Görneç (Kerem Eran)

5 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Binatlı (Serhan Şimşek)

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Vadili – Kumyalı 2-1

Dörtyol – Serdarlı 4-3

Geçitkale – Mesarya 2-4

Dipkarpaz – Yıldırım 3-0

Tatlısu – Gaziköy 1-3

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