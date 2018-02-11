banner107
Ocak, Kolcu ile güzel
Ocak, Kolcu ile güzel
39 0
32 0
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
45 0
10 0
150 0
8 0
23 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
61 0
banner82
banner147

K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar

banner27

K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar
banner137

K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-3

Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 1-2

Cihangir-Gençler Birliği: 3-3

Yalova-Lefke: 2-2

Türk Ocağı-Mağusa Türk Gücü 2-0

Ozanköy-Küçük Kaymaklı 0-1

Yenicami-Baf Ülkü Yurdu 0-0

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-2

Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 2-4

Cihangir-Gençler Birliği: 3-0

Yalova-Lefke: 3-1

K-Pet Birinci Lig

Lapta-Esentepe: 1-1

Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2

Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1

Görneç-Değirmenlik: 0-0

Maraş-Hamitköy 2-1

Akova-Mormenekşe 4-4

Gönyeli-Kaya Mehmetçik 2-2

Çanakkale-Doğancı 1-0

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Saat 18.15 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Mesarya – Dörtyol: 5-0

Serdarlı – Geçitkale 1-2

Yıldırım – Kumyalı, 5-1

Gaziköy – Vadili, 0-4

Tatlısu Seracılar - Dipkarpaz: 0-2

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

Ortaköy – Karşıyaka 0-2

Düzkaya – Karaoğlanoğlu 4-0

Aydınköy – Denizli 1-4

Yılmazköy – Tatlısu 2-1

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.