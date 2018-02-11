K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-3
Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 1-2
Cihangir-Gençler Birliği: 3-3
Yalova-Lefke: 2-2
Türk Ocağı-Mağusa Türk Gücü 2-0
Ozanköy-Küçük Kaymaklı 0-1
Yenicami-Baf Ülkü Yurdu 0-0
U21 Süper Lig
Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-2
Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 2-4
Cihangir-Gençler Birliği: 3-0
Yalova-Lefke: 3-1
K-Pet Birinci Lig
Lapta-Esentepe: 1-1
Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2
Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1
Görneç-Değirmenlik: 0-0
Maraş-Hamitköy 2-1
Akova-Mormenekşe 4-4
Gönyeli-Kaya Mehmetçik 2-2
Çanakkale-Doğancı 1-0
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Saat 18.15 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Mesarya – Dörtyol: 5-0
Serdarlı – Geçitkale 1-2
Yıldırım – Kumyalı, 5-1
Gaziköy – Vadili, 0-4
Tatlısu Seracılar - Dipkarpaz: 0-2
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
Ortaköy – Karşıyaka 0-2
Düzkaya – Karaoğlanoğlu 4-0
Aydınköy – Denizli 1-4
Yılmazköy – Tatlısu 2-1