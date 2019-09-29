K-Pet Liglerinde alınan sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Ligde 3. hafta sonuçları biri dışında belli oldu. Haftanın son maçı bu akşam Güzelyurt'ta oynanacak.

K-Pet Süper Lig

DTB-Yenicami : 2-3

Çetinkaya – MTG:1-4

Hamitköy – Binatlı: 4-2

M.A. Yeşilova – Düzkaya: 0-2

Gönyeli – Gençlik Gücü 2-3

K. Kaymaklı – Cihangir 2-1

Lefke – Göçmenköy

30 Eylül – Pazartesi – 19:00 BÜY – TOL

K-Pet Birinci Lig

Esentepe – B. Bağcıl: 0-0

Dörtyol – Mormenekşe: 2-2

Maraş – Y. Dumlupınar: 0-1

Mesarya – Karşıyaka: 6-2

Girne Halk Evi - Gençler Birliği 2-3

Lapta - Çanakkale 4 - 2

Yalova - Görneç 2 - 1