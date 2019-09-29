K-Pet Liglerinde alınan sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Ligde 3. hafta sonuçları biri dışında belli oldu. Haftanın son maçı bu akşam Güzelyurt'ta oynanacak.
K-Pet Süper Lig
DTB-Yenicami : 2-3
Çetinkaya – MTG:1-4
Hamitköy – Binatlı: 4-2
M.A. Yeşilova – Düzkaya: 0-2
Gönyeli – Gençlik Gücü 2-3
K. Kaymaklı – Cihangir 2-1
Lefke – Göçmenköy
30 Eylül – Pazartesi – 19:00 BÜY – TOL
K-Pet Birinci Lig
Esentepe – B. Bağcıl: 0-0
Dörtyol – Mormenekşe: 2-2
Maraş – Y. Dumlupınar: 0-1
Mesarya – Karşıyaka: 6-2
Girne Halk Evi - Gençler Birliği 2-3
Lapta - Çanakkale 4 - 2
Yalova - Görneç 2 - 1