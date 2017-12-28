banner107
banner69
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
21 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
133 0
 
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
29 0
23 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
48 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
126 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
22 0
banner108

K-Pet Ligler’inde alınan sonuç ve ilk devrenin son haftasının programı şöyle:

banner27

banner109
K-Pet Ligler’inde alınan sonuç ve ilk devrenin son haftasının programı şöyle:
banner87

K-Pet Süper Lig

 Yenicami-Türk Ocağı 4-0

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Sezener)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi-Baf Ülkü Yurdu (Mehmet Malek)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Gençler Birliği (Serhan Şimşek)

30 Aralık Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Lefke (Fehim Dayı)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yalova-Mağusa Türk Gücü (Timur Ercan Bodi)

Cihangir Stadı: Cihangir-Gençlik Gücü (Kerem Eran)

K-Pet Birinci Lig

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Doğancı (Ozan Kel)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Kaya Mehmetçik (Hasan Eriş)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-B.Bağcıl (Serkan Durmaz)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Değirmenlik (Evren Karademir)

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Girne Halk Evi (Hüseyin Özkan)

Göçmenköy Antrenman Sahası: Göçmenköy-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Maraş (Emre Öztaşlı)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Akova (Osman Küçük)

TV’de tek maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ilk devrenin son haftasında sadece 1 maçın TV’den yayınlanması kararı aldı.

Cumartesi K Kaymaklı – M.A.Yeşilova, Saat 14.00 - BRT1 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.