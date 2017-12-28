K-Pet Ligler’inde alınan sonuç ve ilk devrenin son haftasının programı şöyle:

K-Pet Süper Lig
Yenicami-Türk Ocağı 4-0
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Sezener)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi-Baf Ülkü Yurdu (Mehmet Malek)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Gençler Birliği (Serhan Şimşek)
30 Aralık Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Lefke (Fehim Dayı)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yalova-Mağusa Türk Gücü (Timur Ercan Bodi)
Cihangir Stadı: Cihangir-Gençlik Gücü (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Doğancı (Ozan Kel)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Kaya Mehmetçik (Hasan Eriş)
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-B.Bağcıl (Serkan Durmaz)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Değirmenlik (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli-Girne Halk Evi (Hüseyin Özkan)
Göçmenköy Antrenman Sahası: Göçmenköy-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Maraş (Emre Öztaşlı)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Akova (Osman Küçük)
TV’de tek maç
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ilk devrenin son haftasında sadece 1 maçın TV’den yayınlanması kararı aldı.
Cumartesi K Kaymaklı – M.A.Yeşilova, Saat 14.00 - BRT1