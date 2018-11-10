K-PET Ligler’inde 8. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve haftanın programı

K-PET Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, 4-3
Çetinkaya – Binatlı, 0-3
Cihangir – Esentepe, 2-1
Lefke – Türk Ocağı, 0-2
11 Kasım Pazar(Saat 14:30)
K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Serkan Durmaz
12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00)
Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET 1. Lig
Yeniboğaziçi – Mormenekşe, 0-4
Düzkaya – Hamitköy, 4-1
Mesarya – Karşıyaka, 1-1
11 Kasım Pazar, Saat 14:30
Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük
Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı, Turgay Misk
Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı, Zekai Töre
Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı, Hüseyin Özkan