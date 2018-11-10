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K-PET Ligler’inde 8. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve haftanın programı

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K-PET Ligler’inde 8. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve haftanın programı
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K-PET Süper Lig

Mağusa  T. Gücü – Gençlik Gücü, 4-3

Çetinkaya – Binatlı, 0-3

Cihangir – Esentepe, 2-1

Lefke – Türk Ocağı, 0-2

11 Kasım Pazar(Saat 14:30)

K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Serkan Durmaz

12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00)

Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET 1. Lig

Yeniboğaziçi – Mormenekşe, 0-4

Düzkaya – Hamitköy, 4-1

Mesarya – Karşıyaka, 1-1

11 Kasım Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük

Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı, Turgay Misk

Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı, Zekai Töre

Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı, Hüseyin Özkan

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