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K-Pet Ligler’inde 5. hafta maç sonuçları ve günün programı

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K-Pet Ligler’inde 5. hafta maç sonuçları ve günün programı
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K-Pet Futbol Ligleri’nde 5. haftada alınan sonuçlar günün programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, 1-0

Gönyeli - MTG, 5-1

GHE – Lefke, 3-0

Gençler Birliği – BÜY, 0-0

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener

GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET 1. LİG

Hamitköy – Göçmenköy, 3-1

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, 4-0

Mormenekşe – Akova, 0-4

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, 1-1

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Özkan

Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil  Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Mesarya, Maraş Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük

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