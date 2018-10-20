K-Pet Ligler’inde 5. hafta maç sonuçları ve günün programı

K-Pet Futbol Ligleri’nde 5. haftada alınan sonuçlar günün programı şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, 1-0
Gönyeli - MTG, 5-1
GHE – Lefke, 3-0
Gençler Birliği – BÜY, 0-0
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener
GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET 1. LİG
Hamitköy – Göçmenköy, 3-1
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, 4-0
Mormenekşe – Akova, 0-4
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, 1-1
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Mesarya, Maraş Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük