K-Pet Liglerinde 5. hafta günün sonuçları

K-PET SÜPER LİGDE
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: 2-1
Gönyeli – Cihangir: 1-2
Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı: 1-2
K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü: 3-1
13 EKİM PAZAR, SAAT 19:00
Doğan TB – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Hamitköy – Düzkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa
14 Ekim Pazartesi, saat 19:00
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Kerem Eran
K-PET BİRİNCİ LİG
Mesarya – Çanakkale: 4-0
Maraş - Gençler Birliği: 3-1
Yalova – Ozanköy: 1-1
Girne Halk Evi – Esentepe: 3-2
13 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Dörtyol – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Serkan Durmaz
Lapta – Bağcıl, Şht Salahi Şevket Stadı, Osman Küçük
Mormenekşe – Görneç, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu