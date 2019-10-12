banner255
banner69
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
9 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
63 0
 
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
115 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
65 0
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
27 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
46 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
7 0
banner82

K-Pet Liglerinde 5. hafta günün sonuçları

banner27

K-Pet Liglerinde 5. hafta günün sonuçları
banner267

K-PET SÜPER LİGDE

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: 2-1

Gönyeli – Cihangir: 1-2

Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı: 1-2

K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü: 3-1

13 EKİM PAZAR, SAAT 19:00

Doğan TB – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Hamitköy – Düzkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa

14 Ekim Pazartesi, saat 19:00

Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Kerem Eran

K-PET BİRİNCİ LİG

Mesarya – Çanakkale: 4-0

Maraş - Gençler Birliği: 3-1

Yalova – Ozanköy: 1-1

Girne Halk Evi – Esentepe: 3-2

13 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Dörtyol – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Serkan Durmaz

Lapta – Bağcıl, Şht Salahi Şevket Stadı, Osman Küçük

Mormenekşe – Görneç, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.